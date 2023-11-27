Понедельник, 27 ноября, 2023
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Астролог назвал знак, вокруг которого «всё будет кипеть» в 2024 году

7info7
Фото с сайта Pixabay.com, автор whoismargot
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Високосный 2024 год уже обещает стать запоминающимся и очень непредсказуемым. Об этом в один голос заявляют популярные астрологи. Особенно необычным влияние наступающего года окажется на представителей знаков зодиака земной стихии. Многим из них специалисты сулят невероятные события.

В интервью МИР 24 астролог Матвей Белозёров заявил: как никто другой почувствуют наступление 2024 года рождённые под знаком Тельца. Начало года окажется очень эмоциональным. Из-за бьющих через край эмоций не исключён застой в делах. Решения по проблемным вопросам будут поступать долго, а сами Тельцы будут тщательно подходить к делам.

— В начале года будет много энергии: какие-то стартапы, идеи, самореализация – всё будет кипеть вокруг вас, — обращается к Тельцам Белозёров. — Иногда нужно остановиться и поразмыслить. Середина года будет самодостаточной, ведь вы земной знак, материя благоволит вам. Но вы будете слишком зациклены на сфере финансов. 

В целом же у Тельцов в 2024 году эмоции будут брать верх над разумом. Из-за резких слов, участившихся ссор кто-то почувствует себя одиноким.

— Советую в наступающем году стремиться к своей мечте. И не позволяйте окружающему миру приводить вас в состояние подвешенности, — сказал астролог.

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