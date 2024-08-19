28 августа завершается период ретроградного Меркурия. Меркурий в ретро-фазе вызывает торможение в различных делах и путаницу как будто бы специально. Но не стоит считать так: всё это, наоборот, помогает нам пересмотреть какие-то детали своей жизни.

Астролог Юлия Лифанова в материале для wday рассказывает: бывали ситуации, когда влюбившись, мы выстраивали в своей голове четкий план развития отношений, а придумав идею для творческого проекта, уже мчались скорее все реализовать. А потом происходило нечто, что ставило развитие задуманного или в блок, или не давало этому развиваться. Почему так происходит? Потому что вы не видите картину в целом, а лишь её части и иногда полезно отойти от ситуации, чтобы потом взять над ней верх.

Вот как раз ретроградный Меркурий позволяет пересмотреть свою позицию в целом на происходящее. В первую очередь Меркурий отвечает за коммуникации и разговоры. В момент, когда Меркурий будет выходить из ретро-фазы, люди смогут получить всю необходимую для них информацию.

— Меркурий выходит из ретро-фазы, останавливаясь в 22 градусе Льва. Вспоминайте, какие диалоги и с кем были у вас с 29 по 30 июля — именно эти темы будут подниматься вновь, — обращает внимание Лифанова.

Если в тот период вы начинали оформлять документы или строили планы, всё решится 2 сентября. Нужно только проявить терпение.

— Меркурий в ретро-фазе — это классический испорченный телефон, а когда он возвращается в прямое положение, он делает общение четким, ясным и без иллюзий. Именно поэтому не стоит до завершения его ретроградности делать выводы, уходить из отношений, увольняться с работы — вы все равно об этом пожалеете, но в итоге будете выглядеть неадекватно. Куда лучше после 28 августа, владея новыми данными, принимать решение хладнокровно и осознанно, — предупреждает астролог.