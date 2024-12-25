Астролог Вера Хубелашвили в интервью NEWS.ru посоветовала россиянам вкладываться в знания, а не в валюту. По ее словам, это самая надежная инвестиция, которая всегда останется с человеком.

— Я никогда не призываю к тому, чтобы срочно вкладываться в ту или иную валюту. Сейчас самая главная валюта, которую мы можем унести с собой — и она всегда ею была — это наши знания. Инвестируйте в себя, в то, что вы никогда не потеряете, — подчеркнула Хубелашвили.

Что касается финансовых вопросов, астролог рекомендовала диверсифицировать сбережения, распределяя их по разным «корзинам». Она также отметила, что в ближайшее время доллар продолжит рост, но предостерегла от чрезмерного доверия к его стабильности.

— Доллар, конечно, будет расти. Мы будем воспринимать это как определенную стабильность финансовой системы, которая доминировала последние 200 лет. Но это, в сущности, глобальная иллюзия. Я не хочу никого запугивать, но хочу обратить внимание, что у этой валюты вскоре начнутся определенные изменения, — заключила Хубелашвили.