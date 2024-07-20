Астролог Анна Галицкая перечислила самые напряжённые дни наступающего ретроградного Меркурия

С 5 по 28 августа состоится очередное явление ретроградного Меркурия. С точки зрения земного наблюдателя, Меркурий будет двигаться в направлении противоположном движению Солнца. Это явление повторяется трижды в год и не является уникальным. В этот раз попятное движение начнется в знаке Дева и завершится в знаке Льва. Участок Зодиака от 22° Льва до 5° Девы Меркурий пройдет три раза с 17 июля по 12 сентября. Если в натальной карте (карте рождения человека) на этом участке Зодиака имеются важные точки (Солнце, Луна, Асцендент и т. д.), то обладателю карты придется активно шевелиться, решая различные проблемы, которые высветит эта планета. О том, для кого наиболее трудным окажется предстоящий ретро-Меркурий и в какие дни придется особенно сложно всем нам, рассказала 7info астролог Анна Галицкая.

В первую очередь эта петля Меркурия актуальна для тех, кто родился с 13 по 30 августа. Также под влияние ретро-Меркурия попадут и люди, в чьих картах рождения есть планеты, образующие напряженные или благоприятные аспекты к участку ретроградности.

Сам по себе ретро-Меркурий не несет опасностей или каких-то сильных рисков. Однако когда на небе появляются другие аспекты, у нас прибывает энергии, и вероятность приятных или неблагоприятных (в зависимости от дополнительных астрофакторов) событий повышается.

Что можно и что нельзя делать в ретроградный Меркурий?

Время попятного движения Меркурия удачно использовать для того, чтобы углубиться в какие-то вопросы, повторить пройденный материал, пообщаться со старыми знакомыми, вернуться к незаконченным делам, начатым ранее.

В моменты ретроградности скорость Меркурия невелика, поэтому все, что связано с торговлей, обменом, общением, поездками начинает притормаживаться. Сделки, совершенные на ретро-Меркурии, часто оказываются с двойным дном, о чем мы узнаем, когда уже сложно отменить начатое. Поскольку Меркурий отвечает за транспорт, перемещения, есть мнение, что период его ретроградности — не лучшее время для поездок. На самом деле это не совсем так: если вы едете в уже знакомые места, ретроградность Меркурия никак не помешает.

Акцент на знаках Девы и Льва говорит о том, что притормаживаться в этот раз будут вопросы, связанные с работой или здоровьем, а также с отдыхом, нашими увлечениями и детьми. Если в августе вы занимаетесь этими вопросами, будьте готовы, что на них придется потратить больше времени, чем рассчитывали. Что-то может пойти не по плану и, возможно, придется искать обходные пути для решения этих ситуаций.

Самые опасные дни ретроградного Меркурия августа 2024

13—17 августа: велика вероятность переоценки своих сил, противоречивая информация может мешать результативно действовать. Это потенциально конфликтный период, повышается вероятность технических сбоев, ДТП. Важно придерживаться правил, в противном случае возможно попасть в поле зрения органов власти;

18—19 августа: возможны неожиданные события, которые переворачивают жизнь с ног на голову или утечки информации, технические сбои. Повышается риск финансовых потерь. Желательно не планировать важных дел на эти дни.

22—23 августа: конфликтный период, затрагивающий отношения между полами. Важно быть готовым договариваться с любимыми, учитывая общие интересы.

— На ретро-Меркурии мы не всегда имеем полную информацию о происходящем, да и дела, связанные с обменом данными, перепиской, часто тормозятся, поэтому имеет смысл принимать важные решения по новым для вас сферам после 28 августа, когда Меркурий повернет в прямое направлении, — заключила Анна Галицкая.