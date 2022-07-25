Астраханским студентам предложили выучить гимн Украины

Почтовые сервисы Астраханского государственного университета (АГУ) подверглись хакерской атаке, пишет Астрахань 24.

Сообщается, что сотрудники и абитуриенты учебного заведения получили на электронную почту письма с информацией об «изменении устава».

«Каждый студент и абитуриент обязан знать слова нового гимна университета. Во вложении вы найдете аудиофайл с гимном», — сообщалось в документе.

Злоумышленники прикрепили аудиодорожку, на которой записан гимн Украины.

Ректор АГУ Константин Маркелов призвал коллег сохранять бдительность, не пересылать письма, не ознакомившись с их содержанием, и обновить пароли всех интернет-аккаунтов.