Артисты Рязанского музыкального театра выступили в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Артисты музыкального театра из Рязани выступили в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры.

2 июня в штаб-квартире ООН состоялось торжественное открытие выставки, посвященной Дню русского языка. Мероприятие посетили дипломаты со всего мира, поклонники русской культуры и языка.

Посетители выставки смогли поучаствовать в мастер-классе по искусству русского письма и насладиться русскими народными и современными танцами в исполнении коллектива «Дар». Руководит этим коллективом артистка балета Рязанского музыкального театра Дарья Захарова. Также в составе ансамбля артистка балета Рязанского музыкального театра Мария Бугоркова. Костюмы для их выступления создала главный художник театра Анна Лифанова.