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Артемий Лебедев прокомментировал «позорный» логотип, разработанный им для Рязани

Анастасия Мериакри

Артемий Лебедев прокомментировал ситуацию с отказом Рязанской области от разработанного им логотипа. Тему затронули в эфире шоу на канале «ЕГОРИК» ВКонтакте.

Юлия из Рязани в ходе эфира спросила у Артемия Лебедева, почему его проекты выглядят «как неудачные эксперименты». Ведь несколько лет назад команда дизайнера разработала для Рязани логотип, который, как отметила девушка, обошелся городскому бюджету не в полтора миллиона рублей, как утверждалось, а в шесть миллионов. Сейчас многие рязанцы, в том числе краеведы и художники, прямым текстом называют созданный студией Лебедева логотип позорным, и общественность отказалась от этого дизайна.

«Это прекрасный логотип, очень серьезная, мощная работа. У нас был не только логотип, но еще и исследование, бренд-платформа для развития региона. Потому что, как правило, у регионов нет задачи нарисовать логотип. Эта задача никому не нужна. Мы создали именно платформу для развития, то есть это была очень большая серьезная работа с инвесторами, с развитием в области, которая тогда была чуть менее развита, чем сегодня», — ответил Артемий Лебедев.

Дизайнер подчеркнул, что разработанный для Рязани логотип прожил шесть лет, что очень хорошо. По словам Лебедева, мало какой логотип столько живет даже у крупных корпораций, в среднем логотип живет год-два, и его меняют на следующий.

«Рязань ездила с ним на все выставки. Всегда с этим логотипом был стенд. Всегда привлекал народ, привлекал внимание. Это очень хорошая, классная, серьезная работа», — подытожил Артемий Лебедев.

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