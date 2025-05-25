Артемий Лебедев прокомментировал «позорный» логотип, разработанный им для Рязани

Артемий Лебедев прокомментировал ситуацию с отказом Рязанской области от разработанного им логотипа. Тему затронули в эфире шоу на канале «ЕГОРИК» ВКонтакте.
Юлия из Рязани в ходе эфира спросила у Артемия Лебедева, почему его проекты выглядят «как неудачные эксперименты». Ведь несколько лет назад команда дизайнера разработала для Рязани логотип, который, как отметила девушка, обошелся городскому бюджету не в полтора миллиона рублей, как утверждалось, а в шесть миллионов. Сейчас многие рязанцы, в том числе краеведы и художники, прямым текстом называют созданный студией Лебедева логотип позорным, и общественность отказалась от этого дизайна.
Дизайнер подчеркнул, что разработанный для Рязани логотип прожил шесть лет, что очень хорошо. По словам Лебедева, мало какой логотип столько живет даже у крупных корпораций, в среднем логотип живет год-два, и его меняют на следующий.
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