Аристарх Венес «подкатит» к Бузовой в новом выпуске шоу «Звёзды в джунглях»

В реалити-шоу «Звёзды в джунглях. Карибский сезон» (16+) в Доминиканской республике накаляются страсти. В новом выпуске, который выйдет в эфир телеканала ТНТ в воскресенье, к участникам присоединится легенда ТВ Сергей Рост. Он, как и остальные, будет бороться с голодом и выкладываться на 100% ради монет на испытаниях.

Пока одни страдают от голода, другие ищут романтики. Актер Аристарх Венес, следуя примеру прошлого сезона, активно ищет себе «девчонку» и не скрывает своего восхищения ведущей шоу Ольгой Бузовой.

В новом выпуске Венес не постесняется «подкатить» к Бузовой, открыто выражая свои фантазии:

«Яркая, манящая и немножко в хорошем смысле слова дурочка. Девочка должна быть немного дурочкой. Она мне подыгрывает, дает настроение. Мне нравится! Я голодный, пипец. Но даже если бы был сытый, у меня бы нашлось место для Оли», — заявил Аристарх.

Фото: ТНТ