Суббота, 2 декабря, 2023
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Арестован подозреваемый в теракте на железной дороге в Рязани

7info
Изображение от wirestock на Freepik
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По ходатайству Западного МСУТ СК России судом в отношении мужчины, обвиняемого в совершении теракта на железной дороге в Рязани, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщил телеграм-канал Следкома РФ.

11 ноября в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190 км 3-го главного пути перегона станций «Рыбное — Блокпост 204 км» двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

По подозрению в подрыве задержан 35-летний Руслан Сидики. Кроме российского мужчина имеет и гражданство Италии. В Рязани он жил у бабушки.

По информации СМИ, Сидики завербовали во время поездку за границу. Также есть данные о его причастности к атаке аэродрома Дягилево с помощью дронов.

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