Задержанный за теракт на железной дороге работал в Рязани в ТЦ «Европа»

Задержанный за теракт на железной дороге в Рязани 35-летний Руслан Сидики работал сантехником-электриком в торговом центре «Европа», пишет «Московский комсомолец».

По данным СМИ, мать рязанца вышла замуж за итальянца, Сидики имеет гражданство Италии. В этой стране обучался работе с электрикой. Затем мать переехала в Великобританию, последний визит Руслана за границу был в Англию.

Две бабушки мужчины живут в России, из-за них он вернулся на родину. У одной женщины жил в Рязани, к другой ездил в Санкт-Петербург. Известно, что задержанный был фанатом велопрогулок, на велосипеде добирался до Северной столицы.

В «Европе» Сидики работал по графику «три через три», получая 25 тысяч рублей. Зарплата мужчину устраивала из-за хорошего графика, кроме того, он занимался «левыми» заказами.

11 ноября, в день взрыва на железной дороге, мужчина был выходной, на следующий день он спокойно вышел на работу. Сидики не скрывал, что не поддерживает СВО, но казался спокойно-равнодушным. Для коллег его арест стал шоком.

11 ноября в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190 км 3-го главного пути перегона станций «Рыбное – Блокпост 204 км» двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.