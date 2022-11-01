Аппарат правительства Рязанской области переименуют

Во вторник, 1 ноября, на заседании правительства Рязанской области был представлен законопроект о переименовании аппарата правительства. Об этом сообщил руководитель подразделения Роман Цуканов.

Аппарат правительства переименуют в соответствии с федеральным законодательством, его новое название — аппарат губернатора и правительства Рязанской области. По словам чиновника, изменения носят чисто формальный характер.

Законопроект будет представлен на рассмотрение Рязанской областной Думе.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram