Вторник, 1 ноября, 2022
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Аппарат правительства Рязанской области переименуют

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Во вторник, 1 ноября, на заседании правительства Рязанской области был представлен законопроект о переименовании аппарата правительства. Об этом сообщил руководитель подразделения Роман Цуканов.

Аппарат правительства переименуют в соответствии с федеральным законодательством, его новое название — аппарат губернатора и правительства Рязанской области. По словам чиновника, изменения носят чисто формальный характер.

Законопроект будет представлен на рассмотрение Рязанской областной Думе.

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