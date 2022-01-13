Анжелика Евдокимова собрала за круглым столом журналистов и школьников общественного совета при Уполномоченном по правам ребёнка Рязанской области

В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоялся круглый стол, в котором приняли участие представители региональных СМИ и участники детского общественного совета, созданного по инициативе детского омбудсмена Анжелики Евдокимовой.

За чашкой чая школьники и журналисты обсудили, каким должен быть молодёжный контент в официальных СМИ.

Ребята высказались о том, что в сетке вещания телевидения и лентах информагентств им хотелось бы видеть больше познавательных материалов и статей по психологии. По их мнению будут очень востребованы новости с полезными лайфхаками о сдаче ЕГЭ, а также экспертные статьи, где доступным языком объясняется, как правильно подготовиться к экзаменам, собеседованиям, важным встречам.

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Журналисты, в свою очередь, поделились со школьниками “внутренней кухней” профессии. Рассказали почему на телевидении и в соцсетях так много рекламы, и объяснили, почему это показатель качественного контента.

Не обошлось и без обсуждения рейтингового интервью Собчак с Блиновской, а также передачи Жанны Бадоевой “Жизнь других”, которая одинаково интересна как профессионалам, так и зрителям.

Анжелика Евдокимова вручила журналистам благодарственные письма и сувениры, созданные детьми школы -интерната “Вера”. Расписные матрёшки и книги рецептов не оставили равнодушными видавших виды “акул пера”.