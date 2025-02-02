Аномально теплая зима может стать нормой для Рязани

В Рязани продолжает сохраняться аномально теплая зима. По мнению руководителя лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергея Тобратова, такая погода может стать нормой для рязанцев.

«Такие теплые зимы, согласно большинству расчетов, в конце концов станут для нас нормой, но не сразу, а через 2-3 десятка лет», — прогнозирует Сергей Тобратов.

Ученый отметил, что в природе не работают такие простые и примитивные взаимосвязи, как «следующая зима будет теплее предыдущей», все процессы нелинейны. Потепление имеет волнообразный характер.

По объективным основаниям в ближайшие пару лет можно ожидать откат к более низким температурам — на уровне тех, что были 5-6 лет назад. Очередной разгон потепления с ежегодным ускорением его темпов ожидается в середине 2040-х гг., и вот тогда, очевидно, аномалия станет нормой.

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Также ученый отметил, что дней через 10, скорее всего, в Рязанскую область придет глобальное похолодание.