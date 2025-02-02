Аномально теплая зима может стать нормой для Рязани

В Рязани продолжает сохраняться аномально теплая зима. По мнению руководителя лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергея Тобратова, такая погода может стать нормой для рязанцев.
Ученый отметил, что в природе не работают такие простые и примитивные взаимосвязи, как «следующая зима будет теплее предыдущей», все процессы нелинейны. Потепление имеет волнообразный характер.
По объективным основаниям в ближайшие пару лет можно ожидать откат к более низким температурам — на уровне тех, что были 5-6 лет назад. Очередной разгон потепления с ежегодным ускорением его темпов ожидается в середине 2040-х гг., и вот тогда, очевидно, аномалия станет нормой.
Также ученый отметил, что дней через 10, скорее всего, в Рязанскую область придет глобальное похолодание.