Анна Рослякова встретилась с ветеранами локальных войн и спецоперации

В День Героев Отечества, 9 декабря, на площадке регионального отделения Фонда Защитников Отечества состоялась встреча с ветеранами локальных войн и военных конфликтов, специальной военной операции. От имени губернатора Павла Малкова участников приветствовала первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.

Во встрече приняли участие Герой Советского Союза Юрий Плугин, Герой РФ Святослав Голубятников, министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина, руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Рязанской области Ольга Маскаева, участники СВО Роман Иголкин, Андрей Андрианов, Иван Гусев, Роман Козьев, руководители общественных организаций.

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова подчеркнула: «День Героев Отечества – для нас повод отдать дать памяти всем русским воинам, которые на протяжении истории страны вставали на защиту государства». Анна Рослякова отметила, что каждый из участников встречи прошел серьезный боевой путь и в настоящее время уделяет большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Она поблагодарила собравшихся за эту работу.

Первый заместитель председателя Правительства выразила признательность сотрудникам регионального филиала Фонда «Защитники Отечества».

«Команда Фонда проводит колоссальную работу. Это люди, которые не словом, а делом помогают нашим воинам и их семьям. Каждый вопрос пропускают через себя, индивидуально подходят к решению каждого вопроса», – сказала Анна Рослякова.

Встреча прошла в неформальной обстановке, присутствующие обсудили вопросы поддержки ветеранов боевых действий и их семей, увековечивания памяти погибших воинов и оказания помощи их родным, организации гуманитарных миссий в зону СВО, реализации новых патриотических проектов.