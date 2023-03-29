Юлия Серина: «Эта история про Ольгу, молодую женщину с сильным характером»

10 апреля в 20:00 на телеканале ТНТ выходит пятый сезон комедийного хита «Ольга» производства компании Good Story Media. История сильной и независимой женщины, которая воспитывает детей от разных браков, заботится об отце-алкоголике и пытается наладить свою личную жизнь, подходит к логичному завершению. В финальном сезоне проекта семью Терентьевых ждут новые испытания, причём для каждого из её членов – свои. Авторы сериала обещают непредсказуемое завершение сюжетных линий всех основных персонажей. Мы встретились с рязанкой, известной актрисой Юлией Сериной, которая была с нами на протяжении всех пяти сезонов, и поделилась с нами историей со съемок и своими планами на будущее.

Заканчивается восьмилетняя история проекта «Ольга». Давайте пофантазируем, если снять приквел сериала, о чем бы он мог быть?

Мне кажется, что во всех сезонах история, о чем бы мог быть сериал, прослеживается. Эта история про Ольгу, молодую женщину с сильным характером. Она встречает своего принца на белом коне, с которым у нее ничего не складывается, потом на ее пути возникает новый принц, с которым ей тоже становится не по пути. В результате ей приходится все тянуть на себе. Впрочем, как и большинству женщин в нашей стране.

Расскажите о самом смешном случае на съемках финального сезона сериала «Ольга»?

У меня в этом сезоне вставная челюсть, по сюжету моей героине выбивают зуб. Было страшно и смешно одновременно. Я полдня проходила с этой челюстью, это не самые приятные ощущения. Эта челюсть так приклеилась к моим верхним зубам, что спустя двадцать пять минут, я не могла ее снять. Мы пытались сделать это вместе с гримерами, но ничего не выходило. Потом у меня был вставной зуб, который каждый раз приходилось красить белой краской, конечно же, я постоянно была в этой краске. То есть были определенные сложности, но они тоже вызывали положительные эмоции и смех.

Вы упоминали, что всегда находитесь в активном поиске. Расскажите, какие черты характера и внешности вас привлекают? Может быть, в Рязани среди читателей найдется достойная кандидатура на ваше сердце?

Действительно сейчас я нахожусь в активном поиске, очень хочу большую и крепкую семью и много детей. Я хочу, чтобы мой суженый был добрым, ответственным и веселым человеком. Пожалуй, это все критерии, которые у меня есть. Химия во взаимоотношениях, любить и быть любимой – это самое важное.

Вы дружите с Ксенией Сурковой. Как вы поддерживаете друг друга? Что для вас — женская дружба?

Мы действительно дружим. Ксюша – очень добрая и классная. Человек, который всегда может прийти на помощь. Мне приятно, что на протяжении восьми лет рядом со мной был такой человек. Я ей очень благодарна. Она всегда приносила, что-то вкусненькое на площадку, всегда дарила хорошее настроение. Потрясающая девчонка, я рада и горжусь, что дружу с таким человеком. Хотя сейчас из-за моей загруженности, мы редко встречаемся. Ксюша тоже занята, она теперь продюсер, снимает свои фильмы. Я думаю, что найдем способ исправить ситуацию и видеться чаще. Для меня настоящая дружба – это, когда вы друг другу доверяете, можете просто приехать, поплакать, когда ты устал, можешь позвонить другу, и он тебя выслушает или обнимет, когда вы партнёры, союзники, когда помогаете друг другу. Для меня очень важно, когда друг абсолютно свободно может общаться с твоей семьей.

После съемочного дня должна быть сильная усталость. Что вам помогает восстанавливать силы, кроме сна? Возможно, есть бьюти-лайфхаки?

Я без сна не могу, восемь часов должна проспать, иначе день для меня будет очень тяжёлый. Маски для лица очень люблю, поскольку во время сьемок, мне накладывают тонны грима. В обычной жизни я не крашусь и не очень люблю косметику. Куча тональников и неестественная красота – это не про меня. После смен, когда приходит усталость у меня есть вибро-тренажер, я им очень люблю пользоваться и, конечно же, пешие прогулки. Люблю гулять в парке, дышать свежим воздухом. Если у меня долгий проект, который длится несколько месяцев, конечно, уезжаю к морю, нет лучше лекарства, чем море. Для меня лично – это самый лучший отдых.

Ваша фильмография содержит проекты абсолютно разных жанров. В каком из них было комфортнее всего работать?

Мне нравятся, и я комфортно себя чувствую в любом жанре, и в комедии, и в драме и т.д. Мне приятно работать с хорошими людьми и классными режиссёрами, такими как Алексей Нужный, которого я просто обожаю. Первый сезон Ольги снял он, просто посмотрите какая у него фильмография. Он потрясающе работает с актерами. Если говорить о том, что нравится из жанров, то тогда, пожалуй, драма. Мне очень нравится этот жанр, когда я играю драматическую роль, получаю огромное удовольствие. Комедию надо играть с легким сердцем, и у меня это тоже получается.

Поделитесь с читателями профессиональными планами на будущее. В каких проектах вас можно будет увидеть?

Хотела бы сделать заявление – я кино-коуч. Я работаю с детьми, которые снимаются в кино, у меня это очень хорошо получается. Дети, с которыми я занимаюсь, снимаются в очень большом количестве фильмов. Я веду три группы, разных возрастов, по двадцать человек – это самые большие группы. Также я коуч известных блогеров: Юлии Гаврилиной, Дианы Астер и т.д. Как у коуча у меня в планах, чтобы эти дети продолжали развиваться, сниматься в кино, чтобы режиссёры их видели, и я, со своей стороны, делаю все возможное, чтобы им помочь. С некоторыми у нас занятия по два-три в неделю, потрясающий процесс, и я вижу результат.

Если говорить о моих планах как актрисы: благодаря моему прекрасному агенту Марине, с которой мы вместе уже на протяжении 12 лет, у меня постоянно есть какие-то пробы, и я на них хожу. Весна – самое активное время. Думаю, в скором будущем вы узнаете, в каких проектах я буду сниматься.

Не пропустите финальный сезон сериала «Ольга» с 10 апреля в 20:00 на телеканале ТНТ