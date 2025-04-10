Актёр Денис Власенко примет участие в новом реалити-шоу ТНТ «Мастер игры»

Телеканал ТНТ раскрыл нового участника «Мастера игры» (16+) – психологического реалити-шоу, где хитрость, стратегия и актёрское мастерство важнее физической силы. Одним из игроков станет актёр Денис Власенко, известный зрителям по ролям в сериалах «Про это самое», «Первый номер», «Стрим» и других проектах.

Для Власенко участие в реалити станет совершенно новым опытом. На этот раз он окажется не на съёмочной площадке, а в игре, где сценария нет, а каждое действие может стать роковым. В условиях полной неизвестности ему предстоит доверять интуиции, следить за эмоциями соперников и не стать жертвой интриг.

Денис Власенко: «Я привык играть роли, но “Мастер игры” – это не кино, а реальность, где каждый сам себе режиссёр. Здесь нет сценария и нельзя сказать “стоп, давайте переснимем”, а значит, придётся действовать на ходу. Будет сложно, но мне нравится выходить из зоны комфорта».

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Напомним, что в «Мастере игры» 22 участника соберутся на роскошной вилле в Марокко и разделятся на два лагеря: «тёмных» и «светлых». Первые плетут интриги и скрывают свою истинную роль, вторые – пытаются вычислить предателей и сохранить команду. В каждом выпуске проект покидают два человека: один по решению «тёмных», второй – по итогам голосования за круглым столом. Несмотря на интриги, герои проекта всё же объединяются ради испытаний, на которых можно заработать деньги в общий банк. Днём они становятся сплочённой командой, но как только наступает ночь – злейшими врагами, готовыми на всё ради победы. Победителем станет тот, кто сумеет дойти до финала, используя логику, психологию или мастерство манипуляции.

Ранее телеканал ТНТ уже объявил первых героев проекта: ведущего «Мастера игры» – Юрия Колокольникова и Джокера, роль которого возьмет на себя поп-король Филипп Киркоров. В числе игроков раскрыты актер Леон Кемстач и шесть экстрасенсов, известных по проекту «Битва экстрасенсов»:

Илья Ларионов – иллюзионист, ведущий «Битвы экстрасенсов» и менталист;

Дмитрий Матвеев – чернокнижник, победитель 20 сезона «Битвы экстрасенсов» и участник «Экстрасенсы. Битва сильнейших»;

Никита Турчин – экстрасенс, участник 18 сезона «Битвы экстрасенсов» и проекта «Экстрасенсы. Реванш», известный как Ключник;

Саманта Адам – потомственная астральная ведьма, полуфиналистка 24 сезона «Битвы экстрасенсов»;

Николь Кузнецова – экстрасенс, финалистка «Битвы экстрасенсов» и участница проекта «Экстрасенсы. Реванш»;

Наталья Бантеева – победительница 9 сезона «Битвы экстрасенсов».