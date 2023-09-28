Аграрии Рязанской области продолжают уборку урожая

В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах Рязанской области продолжается уборочная кампания. Подробности сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза.

Зерновые культуры: пшеница, ячмень, горох, рожь, овёс и др. по состоянию на 28 сентября обмолочены на 96% площадей, получено 2,56 млн тонн зерна, без учёта самой поздней культуры — кукурузы на зерно, уборка которой начнётся в октябре. Средняя урожайность зерновых 39,2 центнера с гектара, это меньше, чем на аналогичную дату в рекордном 2022 году (43,5 ц/га), но выше среднего значения за последние 10 лет (35,6 ц/га). Наивысшая урожайность в Александро-Невском районе — 53,6 ц/га и Сапожковском районе — 48,5 ц/га. Максимальный валовой сбор в Сараевском районе — 292 тыс. тонн, Милославском — 233 тыс. тонн, Скопинском — 205 тыс. тонн.

Продолжается уборка рапса (убрано 91% площадей, получено 141 тыс. тонн маслосемян), картофеля (58%, 71 тыс. тонн клубней), овощей открытого грунта (капуста, морковь, столовая свёкла, огурцы, салаты, кабачки, чеснок — 43%, 7 тыс. тонн), сахарной свёклы (38%, 143 тыс. тонн корнеплодов), сои (28%, 59 тыс. тонн), подсолнечника (14%, 26 тыс. тонн) — по этим культурам урожайность выше прошлогодней.

Завершается озимый сев под урожай 2024 года, работы проведены на 98% плана, зерновые и масличные культуры посеяны на площади 0,32 млн гектаров. Продолжается вспашка зяби — подготовка почвы под яровой сев будущего года.

Близится к окончанию процесс заготовки кормов для животных на зиму, запасено 1,3 млн тонн силоса, сенажа и сена, что уже на 9% превышает план.