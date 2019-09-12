Полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН 12+

После летних каникул в Рязань возвращается КВН. В пятницу, 27 сентября, состоится полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН.
На сцену Рязанского дворца молодёжи выйдут восемь команд:
«Армия прекрасных половин» АПУ ФСИН России, г. Рязань
«По-братски», г. Рязань
«Женская версия», МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва
«Егор Егорыч», городской округ Егорьевск
«Кураж», г. Рязань
«Маме понравится», prolink network Видное-Москва
«Сборная подъезда», Луховицы-Рязань
«30 февраля», РФ МосУ МВД РФ им. В.Я. Кикотя, г. Рязань
КВНщикам предстоит сыграть три конкурса – приветствие, разминка, знакомый сюжет.
Ведущим полуфинала юбилейного сезона станет Арсений Агапов из команды Высшей лиги МС КВН «Без консервантов».
Начало игры в 19.00.
Билеты можно приобрести на сайте кассы.ру