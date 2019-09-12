Полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН 12+

После летних каникул в Рязань возвращается КВН. В пятницу, 27 сентября, состоится полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН.

На сцену Рязанского дворца молодёжи выйдут восемь команд:

«Армия прекрасных половин» АПУ ФСИН России, г. Рязань

«По-братски», г. Рязань

«Женская версия», МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва

«Егор Егорыч», городской округ Егорьевск

«Кураж», г. Рязань

«Маме понравится», prolink network Видное-Москва

«Сборная подъезда», Луховицы-Рязань

«30 февраля», РФ МосУ МВД РФ им. В.Я. Кикотя, г. Рязань

КВНщикам предстоит сыграть три конкурса – приветствие, разминка, знакомый сюжет.

Ведущим полуфинала юбилейного сезона станет Арсений Агапов из команды Высшей лиги МС КВН «Без консервантов».

Начало игры в 19.00.

Билеты можно приобрести на сайте кассы.ру