Администрация Рязани рассказала, куда звонить по поводу бездомных собак

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В настоящее время отловом безнадзорных животных в Рязани занимаются МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» и Центр помощи животным без владельцев «Городская собака». Об этом сообщила в соцсети ВКонтакте администрация города.

«Городская служба по контролю за безнадзорными животными» осуществляет отлов на территории Железнодорожного и Московского районов Рязани. Заявки на отлов принимаются в будние дни с 09.00 до 17.00 по телефону 8(4912) 44-04-74.

Центр «Городская собака» отлавливает безнадзорных животных, обитающих на территории Советского и Октябрьского районов. Заявки принимаются ежедневно с 08.00 до 20.00 по телефону 8(4912) 52-11-21 или на странице социальной сети.