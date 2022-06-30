Администрация Рязани рассказала о ремонте дорог «картами»

В Рязани продолжается ремонт автодорог «картами», сообщает сайт мэрии.
Всего в 2022 году по ремонту «картами» будет отремонтировано 47 участков. Работы ежедневно контролируются специалистами управления и Дирекции благоустройства города.
Фрезерование асфальтобетонного покрытия выполнено на 36 участках:
— Куйбышевское шоссе от федеральной трассы М-5 «Урал» до дома № 35 по Куйбышевскому шоссе;
— дорога к Богородскому кладбищу;
— от ул. Зубковой д. 19 к.3 до ул. Тимакова;
— ул. Семашко от дома № 14 до дома № 52;
— 1-я Железнодорожная улица в г. Рязани
— ул. Грибоедова от дома № 1Б по улице Есенина до дома № 8 по улице Грибоедова;
— Спортивный переулок;
— ул. 1-е Бутырки;
— ул. Профессора Никулина;
— ул. 9-я линия;
— ул. Полетаева от улицы Гоголя до улицы Чернышевского;
— дублер Московского шоссе от ул. Народный будьвар до Юбилейной улицы;
— ул. Предзаводская;
— ул. Качевская;
— ул. Новоселов от ул. Тимуровцев до ул. Советской Армии;
— ул. Боголюбова;
— 1-я улица Механизаторов;
— ул. Строителей от ул. Островского до дома № 10;
— улица Телевизионная;
— 1-й Осенний переулок;
— ул. Новоселов от дома № 36 до дома № 40;
— Шоссейный переулок;
— Медицинская улица от Магистральной улицы до улицы Энгельса;
— ул. Кудрявцева от улицы Павлова до ул. Маяковского;
— ул. 14 -я линия;
— ул. Электрозаводская от дома № 52 по Электрозаводской ул. до дома № 5 по ул. Циолковского;
— ул. Радиозаводская;
— ул. 2-е Бутырки;
— ул. Новослободская от дома № 12 по Новослободской улице до улицы Кремлевский Вал;
— ул. Есенина от дома № 1 по Окскому проезду до дома № 2 по Солотчинскому шоссе;
— от дома № 39 корп. 1 по ул. Высоковольтной до дома № 82 корп. 2 по улице Шевченко;
-ул. Кольцова;
-ул. Кирпичного завода;
-от д. 8 по ул. Керамзавода до д. 11А по ул. Керамзавода;
-ул. Белякова;
-ул. Коломенская от Западной улицы до дома № 41А по Московскому шоссе.
Верхний слой покрытия уложили на 30 участках:
— Куйбышевское шоссе от федеральной трассы М-5 «Урал» до дома № 35 по Куйбышевскому шоссе;
— дорога к Богородскому кладбищу;
— от ул. Зубковой д. 19 к.3 до ул. Тимакова;
— ул. Семашко от дома № 14 до дома № 52;
-1-я Железнодорожная улица;
— ул. Грибоедова от дома № 1Б по ул. Есенина до дома № 8 по ул. Грибоедова;
— Спортивный переулок;
— ул. Профессора Никулина;
— ул. 9-я линия;
— ул. Полетаева от ул. Гоголя до ул. Чернышевского;
— дублер Московского шоссе от ул. Народный будьвар до ул. Юбилейной;
— ул. Предзаводская;
— ул. Качевская;
— ул. Новоселов от ул. Тимуровцев до ул. Советской Армии;
— ул. Строителей от ул. Островского до дома № 10;
— ул. Телевизионная;
— 1-й Осенний переулок;
— ул. Новоселов от дома № 36 до дома № 40;
— Шоссейный переулок;
— ул. Медицинская от ул. Магистральной до улицы Энгельса;
— ул. Кудрявцева от ул. Павлова до ул. Маяковского;
— ул. Электрозаводская от дома № 52 по ул. Электрозаводской до дома № 5 по ул. Циолковского;
— ул. Радиозаводская;
— ул. Новослободская от дома № 12 по ул. Новослободской до ул. Кремлевский Вал;
— ул. Есенина от дома № 1 по Окскому проезду до дома № 2 по Солотчинскому шоссе;
— от дома № 39 корп.1 по ул. Высоковольтной до дома № 82 корп.2 по ул. Шевченко;
— ул. Кольцова;
— ул. Кирпичного завода;
— участок от д. 8 ул. Керамзавода по до д. 11А по ул. Керамзавода;
— ул. Белякова.
Укладка асфальтобетонной смеси продолжается на улицах 14 -я линия, 2-е Бутырки и Коломенская от Западной улицы до дома № 41А по Московскому шоссе.
На остальных улицах, где выполнено фрезерование выполняются подготовительные работы (ямочный ремонт, поднятие люков).