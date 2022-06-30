Администрация Рязани рассказала о ремонте дорог «картами»

В Рязани продолжается ремонт автодорог «картами», сообщает сайт мэрии.

Всего в 2022 году по ремонту «картами» будет отремонтировано 47 участков. Работы ежедневно контролируются специалистами управления и Дирекции благоустройства города.

Фрезерование асфальтобетонного покрытия выполнено на 36 участках:

— Куйбышевское шоссе от федеральной трассы М-5 «Урал» до дома № 35 по Куйбышевскому шоссе;

— дорога к Богородскому кладбищу;

— от ул. Зубковой д. 19 к.3 до ул. Тимакова;

— ул. Семашко от дома № 14 до дома № 52;

— 1-я Железнодорожная улица в г. Рязани

— ул. Грибоедова от дома № 1Б по улице Есенина до дома № 8 по улице Грибоедова;

— Спортивный переулок;

— ул. 1-е Бутырки;

— ул. Профессора Никулина;

— ул. 9-я линия;

— ул. Полетаева от улицы Гоголя до улицы Чернышевского;

— дублер Московского шоссе от ул. Народный будьвар до Юбилейной улицы;

— ул. Предзаводская;

— ул. Качевская;

— ул. Новоселов от ул. Тимуровцев до ул. Советской Армии;

— ул. Боголюбова;

— 1-я улица Механизаторов;

— ул. Строителей от ул. Островского до дома № 10;

— улица Телевизионная;

— 1-й Осенний переулок;

— ул. Новоселов от дома № 36 до дома № 40;

— Шоссейный переулок;

— Медицинская улица от Магистральной улицы до улицы Энгельса;

— ул. Кудрявцева от улицы Павлова до ул. Маяковского;

— ул. 14 -я линия;

— ул. Электрозаводская от дома № 52 по Электрозаводской ул. до дома № 5 по ул. Циолковского;

— ул. Радиозаводская;

— ул. 2-е Бутырки;

— ул. Новослободская от дома № 12 по Новослободской улице до улицы Кремлевский Вал;

— ул. Есенина от дома № 1 по Окскому проезду до дома № 2 по Солотчинскому шоссе;

— от дома № 39 корп. 1 по ул. Высоковольтной до дома № 82 корп. 2 по улице Шевченко;

-ул. Кольцова;

-ул. Кирпичного завода;

-от д. 8 по ул. Керамзавода до д. 11А по ул. Керамзавода;

-ул. Белякова;

-ул. Коломенская от Западной улицы до дома № 41А по Московскому шоссе.

Верхний слой покрытия уложили на 30 участках:

— Куйбышевское шоссе от федеральной трассы М-5 «Урал» до дома № 35 по Куйбышевскому шоссе;

— дорога к Богородскому кладбищу;

— от ул. Зубковой д. 19 к.3 до ул. Тимакова;

— ул. Семашко от дома № 14 до дома № 52;

-1-я Железнодорожная улица;

— ул. Грибоедова от дома № 1Б по ул. Есенина до дома № 8 по ул. Грибоедова;

— Спортивный переулок;

— ул. Профессора Никулина;

— ул. 9-я линия;

— ул. Полетаева от ул. Гоголя до ул. Чернышевского;

— дублер Московского шоссе от ул. Народный будьвар до ул. Юбилейной;

— ул. Предзаводская;

— ул. Качевская;

— ул. Новоселов от ул. Тимуровцев до ул. Советской Армии;

— ул. Строителей от ул. Островского до дома № 10;

— ул. Телевизионная;

— 1-й Осенний переулок;

— ул. Новоселов от дома № 36 до дома № 40;

— Шоссейный переулок;

— ул. Медицинская от ул. Магистральной до улицы Энгельса;

— ул. Кудрявцева от ул. Павлова до ул. Маяковского;

— ул. Электрозаводская от дома № 52 по ул. Электрозаводской до дома № 5 по ул. Циолковского;

— ул. Радиозаводская;

— ул. Новослободская от дома № 12 по ул. Новослободской до ул. Кремлевский Вал;

— ул. Есенина от дома № 1 по Окскому проезду до дома № 2 по Солотчинскому шоссе;

— от дома № 39 корп.1 по ул. Высоковольтной до дома № 82 корп.2 по ул. Шевченко;

— ул. Кольцова;

— ул. Кирпичного завода;

— участок от д. 8 ул. Керамзавода по до д. 11А по ул. Керамзавода;

— ул. Белякова.

Укладка асфальтобетонной смеси продолжается на улицах 14 -я линия, 2-е Бутырки и Коломенская от Западной улицы до дома № 41А по Московскому шоссе.

На остальных улицах, где выполнено фрезерование выполняются подготовительные работы (ямочный ремонт, поднятие люков).