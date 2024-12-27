Администрация Рязани потребовала снести три гостевых домика в санатории «Старица»

Администрация Рязани потребовала снести три гостевых туристических домика ООО «Санаторий „Старица“». Соответствующий иск опубликован в картотеке дел Арбитражного суда.

Администрация считает данные домики объектами самовольного строительства. И требует в течение 3-х месяцев с даты вступления в законную силу решениясуда осуществить их снос.

Согласно кадастровым номерам зданий, они расположены на муниципальном земельном участке. Суд удовлетворил ходатайство администрации Рязани и запретил осуществлять действия регистрационного характера в отношении указанных объектов.

Предварительное заседание по делу назначено на 13 февраля.