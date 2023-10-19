95 тысяч рязанцев выбрали электронный формат ведения трудовой книжки

С 2020 года в России начался переход на электронные трудовые книжки (ЭТК). В настоящее время в Рязанской области более 95 тысяч работников сделали выбор в пользу ЭТК.

Для работающих граждан процесс перехода на электронные трудовые книжки носит добровольный характер, за исключением тех, кто впервые устроился на работу с 2021 года. Для них сведения о трудовой деятельности ведутся только в электронном виде без оформления бумажной версии.

Электронная трудовая книжка сохраняет весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой (место работы, даты приема, увольнения, перевод на другую работу, должности, профессии, специальности, квалификации, структурные подразделения и т. д.).

Одним из главных преимуществ электронной трудовой книжки является постоянный и удобный доступ к сведениям. Выписку из ЭТК можно получить в личном кабинете гражданина на портале Госуслуг, в МФЦ, либо в клиентской службе ОСФР по Рязанской области, а также в виде бумажной выписки у последнего работодателя за период работы у него.