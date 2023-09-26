Вторник, 26 сентября, 2023
На главнуюНовости Рязани

900 рязанцев призовут на срочную службу осенью

7info 2
Фото: ГТРК "Ока"

Военный комиссар Рязанской области Олег Серкез в интервью ГТРК «Ока» сообщил, что в осенний призыв на службу в армию отправятся 900 жителей Рязанской области.

Военнослужащие будут распределены в войска западного и южного округов. При этом, отметил военный комиссар, при распределении могут учитываться навыки и пожелания самих молодых людей.

Повестки будут приходить в бумажном виде и заказными письмами.

Серкез напомнил, что за неявку в военкомат штраф повысился в 10 раз и сейчас составляет 30 000 рублей.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации