900 рязанцев призовут на срочную службу осенью

Военный комиссар Рязанской области Олег Серкез в интервью ГТРК «Ока» сообщил, что в осенний призыв на службу в армию отправятся 900 жителей Рязанской области.

Военнослужащие будут распределены в войска западного и южного округов. При этом, отметил военный комиссар, при распределении могут учитываться навыки и пожелания самих молодых людей.

Повестки будут приходить в бумажном виде и заказными письмами.

Серкез напомнил, что за неявку в военкомат штраф повысился в 10 раз и сейчас составляет 30 000 рублей.