Среда, 11 октября, 2023
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7% населения Рязанской области — девочки до 14 лет включительно

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7% всего населения и 13% женского населения Рязанской области составляют девочки возраста до 14 лет включительно. Об этом 11 октября — во Всемирный день девочек, сообщили в Рязаньстате.

Доля городских жительниц среди них — 73%.

В возрастных группах 14,5% — малышки, которым не исполнилось трех лет, 26,5% — от 3 до 6 лет, 59% — от 7 до 14. Паспорта получили 5,7 тыс рязанских девочек.

Среди районов области больше всего девочек живет в Ряжском — 12% от общей численности населения района, 9% — в Старожиловском, по 8% в Александро-Невском и Пронском.

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