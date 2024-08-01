5 простых ритуалов на Ламмас, которые помогут привлечь любовь и деньги

В древние времена период с 31 июля по 4 августа считался идеальным временем для того, чтобы любящие друг друга люди могли быть вместе. Это также были идеальные дни для знакомств с перспективой на долгие серьёзные отношения. Об этом пишет Wday.ru.

Основным овощем Ламмаса считалась кукуруза. Не забудьте приготовить себе блюдо с этим овощем, а для тех, кто любит творчество, есть традиция создания Кукурузной куклы. Затем, в феврале на Имболк, её сжигают, символизируя перерождение Солнца и начало нового цикла в природе и жизни.

5 волшебных и простых ритуалов на Ламмас:

В праздник первого снопа было принято сохранять несколько несжатых колосьев на поле, связывая их лентой. Считалось, что подобный букетик привлечёт деньги и счастье в новом году. Обязательно поставьте его на обеденный стол и приготовьте красивый и вкусный ужин с сезонными овощами. В период Ламмаса (конец июля — начало августа) было принято устраивать спортивные состязания, которые, кстати, проходили в те же даты и в Древней Греции. Впоследствии это стало Олимпийскими играми, во время которых выбирался самый сильный человек — почти воплощение Бога на Земле. Ламмас совпадает с Новолунием во Льве, которое также знаменует красоту физического тела. Обязательно идите на спорт, попробуйте новые занятия. Например, если вы давно мечтали о восточных танцах или думали попробовать вейк-борд — настало то самое время! Этим вы привлечёте больше энергии в свою жизнь, и в следующем году вас будут ждать улучшения в самочувствии. Испеките кекс или хлеб, обязательно мешая тесто по часовой стрелке и формируя мысленно свои желания. Считается, что выпечка, приготовленная в эти даты, обладает магическими свойствами воплощать то, что было в неё заложено и опалено огнём. Подготовьтесь к гаданию на картах, ведь именно сейчас Вселенная готова ответить на ваши вопросы. Но ритуал общения с Высшими силами должен быть максимально украшен свечами, травами и вкусными напитками. Соберите букет ярких цветов, обязательно используя подсолнухи. Считается, что этот цветок является прообразом Солнца на Земле и символизирует урожай, изобилие и счастье. Что касается чая, то лучшими травами на Ламмас считаются лаванда и таволга. Приготовьте блюдо с мёдом, например, салат, заправленный мёдом, маслом и горчицей. Мёд — символ плодородия, его создание издавна казалось человечеству процессом таинственным и сакральным: мёд стал метафорой индивидуальной духовной работы человека над собой.