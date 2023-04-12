Сайт Wday.ru рассказал о ритуалах, исполнение которых должно принести верящим в них финансовый успех.
- Берите деньги левой рукой
Брать сдачу в магазине и вообще любые наличные деньги нужно именно левой рукой. Она напрямую связана с сердцем, беря деньги левой вы выражаете благодарность Вселенной за всё, что она посылает.
Если приходится брать наличные у человека, вызывающие неприятные чувства, обязательно положите деньги на мебель из дерево. Оно заберёт отрицательную энергию и защитит от неприятностей.
Отдавать деньги нужно правой рукой, символизирующей ясное положение ума. Расставайтесь с купюрами легко — на их место придут другие, более крупного достоинства.
- Правильно храните деньги
Дома деньги лучше не хранить — они должны быть в обороте. Траты мотивируют зарабатывать больше. Чем чаще вы отдаете, тем больше возможностей, эмоций и финансов получите. Вселенная соблюдает этот закон.
- Не ходите с пустым кошельком
В кошельке всегда должны быть деньги, лучше, если это будут крупные банкноты. Пустота в кошельке точно не поможет приумножить финансы. Даже одна купюра сможет притянуть к себе еще несколько.
- Не давайте деньги в долг
Давать в долг специалисты не советуют. Занимать — значит не уметь рационально тратить. При передаче денег происходит обмен энергетикой. Получая отданное взаймы обратно, можно «заразиться» неразумным распоряжением денег.
А если уже решили помочь другу, повторите про себя фразу: «Пусть у тебя всегда будут и у меня преумножатся».
- Пользуйтесь советами прошлых поколений
Народные приметы помогут сохранить достаток.
Не свистите дома — лишитесь денег, не оставляйте сумку на полу — деньги «уйдут» из дома. Не хвастайтесь своим богатством — деньги, как и счастье, любят тишину.
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