Сайт Wday.ru рассказал о ритуалах, исполнение которых должно принести верящим в них финансовый успех.

Берите деньги левой рукой

Брать сдачу в магазине и вообще любые наличные деньги нужно именно левой рукой. Она напрямую связана с сердцем, беря деньги левой вы выражаете благодарность Вселенной за всё, что она посылает.

Если приходится брать наличные у человека, вызывающие неприятные чувства, обязательно положите деньги на мебель из дерево. Оно заберёт отрицательную энергию и защитит от неприятностей.

Отдавать деньги нужно правой рукой, символизирующей ясное положение ума. Расставайтесь с купюрами легко — на их место придут другие, более крупного достоинства.

Правильно храните деньги

Дома деньги лучше не хранить — они должны быть в обороте. Траты мотивируют зарабатывать больше. Чем чаще вы отдаете, тем больше возможностей, эмоций и финансов получите. Вселенная соблюдает этот закон.

Не ходите с пустым кошельком

В кошельке всегда должны быть деньги, лучше, если это будут крупные банкноты. Пустота в кошельке точно не поможет приумножить финансы. Даже одна купюра сможет притянуть к себе еще несколько.

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Не давайте деньги в долг

Давать в долг специалисты не советуют. Занимать — значит не уметь рационально тратить. При передаче денег происходит обмен энергетикой. Получая отданное взаймы обратно, можно «заразиться» неразумным распоряжением денег.

А если уже решили помочь другу, повторите про себя фразу: «Пусть у тебя всегда будут и у меня преумножатся».

Пользуйтесь советами прошлых поколений

Народные приметы помогут сохранить достаток.

Не свистите дома — лишитесь денег, не оставляйте сумку на полу — деньги «уйдут» из дома. Не хвастайтесь своим богатством — деньги, как и счастье, любят тишину.