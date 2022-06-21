40 московских автобусов начнут работать в Рязани на следующей неделе

21 июня на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели информацию мэрии о сроках ввода в эксплуатацию автобусов, поступивших из Москвы.

По информации начальника управления транспорта Вениамина Синякова, автобусы марки «ЛиАЗ», переданные городу в безвозмездное пользование, оформляются.

Рязань включена в список победителей на закупку 47 автобусов, работающих на газомоторном топливе, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом накануне заявил глава региона Павел Малков.

На заседании депутаты обсудили мероприятия по выполнению научно-исследовательской работы по совершенствованию и развитию сети маршрутов регулярных перевозок пассажиров. Напомним, до 1 декабря этого года будет разработана транспортная модель Рязани, подрядчик уже приступил к работе.