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4 объекта построят в Рязанской области в 2024 году по программе «Чистая вода»

7info
Фото: Минстрой РФ
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4 объекта питьевого водоснабжения построят в Рязанской области в 2024 году по программе «Чистая вода», сообщила проектная дирекция Минстроя России. 

Рязанская область участвует в реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» с 2019 года. Благодаря мероприятиям программы успешно решается задача по обеспечению граждан Российской Федерации качественной питьевой водой: по итогам 2023 года доля жителей региона, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, достигла 92,5%, городского населения – 98,6%.

К концу 2024 года цель – обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 94,3% жителей региона, в городах этот показатель должен достичь отметки 99,7%.

«За 5 лет действия программы в Рязанской области построены и реконструированы 29 объектов питьевого водоснабжения, только в 2023 году введены в эксплуатацию 9 объектов в 7 населённых пунктах. При этом региону удалось перевыполнить намеченный паспортом федпроекта план – было реализовано на 2 объекта питьевого водоснабжения больше, чем изначально планировалось», – рассказала руководитель Проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина.

Следует отметить, что в прошлом году начали функционировать станции водоподготовки в поселках Лесной и Кадом, в поселке Чучково – новая артезианская скважина и водонапорная башня. Запущены новые водозаборные узлы в городе Михайлов, поселках Тума, Пронск и Сараи – построены станции водоподготовки, артезианские скважины и водопроводные сети.

«Благодаря вводу в эксплуатацию 9 объектов в 2023 году порядка 27 тысяч жителей Рязанской области получили доступ к качественной питьевой воде, – отметила Дина Сафиуллина. – В наступившем году работа в этом направлении продолжится. Ведётся строительство ещё одной станции водоподготовки в поселке Кадом. Намечены работы по строительству ещё 4-х объектов питьевого водоснабжения в городе Касимове, поселках Ухолово, Ермишь, Пронск».

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