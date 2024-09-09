39-летний рязанец за сутки два раза угнал автомобиль, нанес ножевые ранения водителю и украл 13 тысяч рублей

39-летний житель Рязанского района предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство и в ряде других преступлений. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР по Рязанской области.

В сентябре 2022 года в селе Дашки-2 пьяный местный житель похитил автомобиль знакомого и поехал на нем в соседний населенный пункт. Он не справился с управлением и бросил машину на обочине дороги у деревни Чичкино. Затем постучал в окно одного из домов и попросил хозяина отвезти его домой, солгав, что собственный автомобиль сломался. Тот согласился помочь.

По пути в село Дашки-2 39-летний мужчина напал на водителя автомобиля и несколько раз ударил его ножом. Потерпевший оказал активное сопротивление, сумел покинуть машину и обратиться за медицинской помощью. Обвиняемый скрылся на похищенном автомобиле. Кроме того, из салона автомобиля он похитил более 13 тысяч рублей.

Теперь злоумышленника обвиняют в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), угоне автомобиля (ч. 4 ст. 166 УК РФ, ч. 1 ст. 166 УК РФ) и краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Отмечается, что собранные следствием доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд для рассмотрения по существу.