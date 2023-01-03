Вторник, 3 января, 2023
Татьяна Проводина

3 января в Рязанском регионе ветер усилится порывами до 15 м/с

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Изображение от kroshka__nastya на Freepik

Во вторник, 3 января, в Рязанской области местами ожидается усиление ветра порывами до 15 м/с. На территории региона прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает ГУ МЧС по Рязанской области.

Местами возможны налипание мокрого снега и гололёд. На дорогах гололедица, местами сильная. Неблагоприятные погодные явления сохранятся до конца суток.

В региональном главке МЧС призвали граждан соблюдать простые правила безопасности. Нельзя стоять под крышами домов, деревьями, рекламными конструкциями и ЛЭП. По возможности следует ограничить время нахождения на улице.

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