27% россиян готовы начать пользоваться цифровым рублем

Более половины россиян слышали о цифровом рубле, более четверти — готовы попробовать его в расчетах. Россиян прежде всего привлекает скорость и удобство платежа цифровыми валютами, а главные ограничители — привычка пользоваться наличными и картами, а также недостаток информации. Таковы данные опроса*, проведенного банком «Открытие» к началу тестирования цифрового рубля в России.

55% опрошенных сообщили, что слышали о цифровом рубле и планах Банка России запустить его в обращение (10% опрошенных хорошо осведомлены, 45% ответили, что «более или менее» знают). Выше всего доля таких знатоков в Москве и Московской области (66%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также на Дальнем Востоке (по 58%). При этом 45% признались, что не знают о будущей российской цифровой валюте ничего (на Урале таких 51%, на Северном Кавказе — 54%).

49% среди тех, кто осведомлен о планах запуска нового типа валюты, готовы пользоваться цифровым рублем (14% определенно да, 35% скорее да). Наиболее высок этот показатель в Приволжском федеральном округе (54%), а также в Москве и Московской области (53%). Не намерены использовать цифровой рубль 19% опрошенных (13% скорее нет, 6% определенно нет). Выше всего эта доля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (26%), а также на Дальнем Востоке (27%). Каждый третий респондент затруднился ответить на этот вопрос.

Среди причин, по которым россияне готовы использовать цифровой рубль (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) чаще всего назывались быстрота и удобство (57%), желание пробовать все новое (45%) и безопасность (26%). Только 3% не видят для себя никаких оснований использовать цифровую валюту.

Среди причин, по которым россияне не готовы использовать цифровой рубль (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), лидируют предпочтение наличным и безналичным платежам (47%), недостаток информации о такой валюте и платежах (40%), а также недоверие цифровым валютам (39%).

*Опрос проведен 3-10 апреля по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.