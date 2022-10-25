27 октября в Рязани проверят систему оповещения населения

В Рязани 27 октября в 10 часов проведут комплексную проверку локальной системы экстренного оповещения. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на управление ГОЧС.

Проверка нужна, чтобы оценить состояние системы: она должна быть в постоянной готовности к использованию.

В МЧС просят граждан сохранять спокойствие во время звучания сирены. Во время проведения тренировки в ведомстве призывают оставаться на своих местах и не прерывать занятия.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram