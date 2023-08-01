26 тысяч семей в Рязанской области получают единое пособие

В этом году Отделение СФР по Рязанской области назначило единое пособие 26 тысячам семей. Общая сумма выплат составила более 2 миллиардов рублей.

Единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки: две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам.

Для постепенного перехода к единому пособию семьи продолжают получать все перечисленные выплаты до истечения срока, на который они установлены. Родители при этом могут в любой момент перейти на единое пособие.

Для назначения единого пособия родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал «Госуслуг». При этом всех детей в возрасте до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату в отношении каждого ребенка.

Для оформления пособия дети и родители должны иметь гражданство РФ и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.