26 ноября стартует продажа билетов на поезд Деда Мороза в Рязани

26 ноября стартует продажа билетов на поезд Деда Мороза (0+), который 26 декабря сделает остановку в Рязани. Правила и советы по покупке билетов опубликованы в официальном telegram-канале акции.

Билеты начнут продавать в 09.00. Организаторы советуют подготовиться к покупке за 10 минут до старта продаж. Для этого нужно:

— пройти по ссылке и авторизоваться на этой странице;

— иметь при себе банковскую карту;

— определиться с количеством билетов, изучив соответствующую информацию на сайте;

— заготовить отдельно ФИО ребёнка/детей для ввода в поле;

— в поле ввода ФИО не должно быть лишних пробелов, иначе процесс оформления билетов затянется.

Сообщается, что количество билетов ограничено. По билету с сопровождением могут пройти 2 человека (один ребёнок 3-5 лет включительно + один сопровождающий взрослый от 14 лет).

— Если кто-то быстрее вас купил билет на выбранный вами сеанс, то покупка может быть отменена, если оставшееся количество билетов в сеансе меньше, чем вы планируете приобрести. Последний билет в каждом сеансе предназначен для покупки билета «Детский», — говорится в анонсе.

Тем, кто не успеет купить билеты, советуют проверять страницу сайта, первые билеты могут сдать в течение 30-60 минут с момента старта продаж или прийти на праздничную программу в день прибытия поезда. В ней может принять участие любой желающий.

Подробная инструкция по покупке билета опубликована здесь.