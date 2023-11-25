26 ноября стартует продажа билетов на поезд Деда Мороза в Рязани

26 ноября стартует продажа билетов на поезд Деда Мороза (0+), который 26 декабря сделает остановку в Рязани. Правила и советы по покупке билетов опубликованы в официальном telegram-канале акции.
Билеты начнут продавать в 09.00. Организаторы советуют подготовиться к покупке за 10 минут до старта продаж. Для этого нужно:
— пройти по ссылке и авторизоваться на этой странице;
— иметь при себе банковскую карту;
— определиться с количеством билетов, изучив соответствующую информацию на сайте;
— заготовить отдельно ФИО ребёнка/детей для ввода в поле;
— в поле ввода ФИО не должно быть лишних пробелов, иначе процесс оформления билетов затянется.
Сообщается, что количество билетов ограничено. По билету с сопровождением могут пройти 2 человека (один ребёнок 3-5 лет включительно + один сопровождающий взрослый от 14 лет).
Тем, кто не успеет купить билеты, советуют проверять страницу сайта, первые билеты могут сдать в течение 30-60 минут с момента старта продаж или прийти на праздничную программу в день прибытия поезда. В ней может принять участие любой желающий.
Подробная инструкция по покупке билета опубликована здесь.