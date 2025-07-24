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25-летняя амурчанка с 6-летним сыном погибли при крушении самолёта Ан-24

Алексей Самохин
Изображение от mdjaff на Freepik

Во время авиакатастрофы самолёта Ан-24, произошедшей 24 июля под Тындой, на борту находились дети. Шестилетний Серёжа летел домой вместе с мамой после операции, сделанной в Благовещенске. По словам родственников, мальчик сломал руку во дворе, и врачи приняли решение оперировать его в областном центре, пишет «Комсомольская правда».

25-летняя Ирина Александрикова, мама Серёжи, провела с сыном последние дни перед трагедией в Благовещенске. Вечером 23 июля они гуляли по набережной, откуда видно Китай. Ирина опубликовала своё последнее фото с сыном в соцсетях: оба улыбаются, несмотря на гипс у мальчика. На следующий день они сели в самолёт, чтобы вернуться домой в Тынду.

Также на борту находилась полуторагодовалая Ева, которая летела вместе с родителями в гости к бабушке.

Авиакатастрофа унесла жизни всех 49 человек на борту — 43 пассажиров, включая пятерых детей, и шестерых членов экипажа. В Амурской области с 25 по 27 июля объявлены траурные дни по решению губернатора региона Василия Орлова.

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