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25 декабря Рождество отмечают католики. Традиции и приметы праздника

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Фото с сайта pxhere.com
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25 декабря католические христиане и 11 поместных православных церквей мира празднуют Рождество Христово. Отличие между датами празднования Рождества у православных и у других конфессий объясняется разницей между юлианским и григорианским календарями, так, православные встречают праздник 7 января. О каких традициях и приметах Рождества важно помнить?

Традиции католического Рождества

Католики не соблюдают строгий пост перед Рождеством в отличие от православных. Правда, они соблюдают Адвент. Это постный период, считается временем душевного очищения, и многие верующие стараются ограничивать себя.

У католических христиан передаётся из поколения в поколение традиция составлять «венок Адвента» из еловых веток. В них вставляют четыре свечи. В первое воскресенье зажигается одна свеча, во второе — вторая и так далее. Такими венками украшают храмы и дома.

В католических храмах в канун Рождества устанавливают вертепы — макеты сценки рождения Христа, состоящей из нескольких фигур: обязательно Младенца в яслях, Девы Марии и святого Иосифа.

Традиционный рождественский обед у католиков состоит из запечённой индейки, гуся или утки. Другие обязательные сладкие угощения: рождественский пудинг или пирог. Традиционные напитки зимнего праздника: глинтвейн, пунш, грог, которые согревают в холод.

В Католическое Рождество ни в коем случае нельзя:

заниматься физическим трудом, домашней работой.

садиться за стол в ношеной, старой одежде

экономить на праздничном столе и на подарках.

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