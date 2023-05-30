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24 действующих депутата Рязанской гордумы приняли участие в предварительном голосовании «Единой России»

Лариса Соловьёва
24 действующих депутата Рязанской гордумы приняли участие в предварительном голосовании «Единой России»

Подведены итоги предварительного электронного голосования «Единой России». В Рязани партийная процедура проводилась для определения кандидатов, которые в дальнейшем примут участие от «Единой России» в выборах в Рязанскую гордуму.

Сегодня состоялось заседание оргкомитета по проведению предварительного партийного голосования, где были подписаны протоколы с результатами голосования и сформированы итоговые списки. После этого был организован брифинг, где представители регионального отделения «Единой России» рассказали о ходе предварительного электронного голосования и его участниках.

Председатель оргкомитета Елена Митина напомнила, что в электронные бюллетени были внесены фамилии 178 кандидатов. Некоторые из них шли одновременно как по одномандатным, так и по внутримуниципальным округам. Подсчет голосов велся в автоматическом режиме.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Феоктистова охарактеризовала участников предварительного партийного голосования. Средний возраст кандидатов составил 40 лет; 30 % –  это молодежь.  Среди участников предварительного голосования были как опытные политики (в том числе 24 действующих депутата Рязанской гордумы), так и те, кто пробуют свои силы в политике впервые.  Также в списки вошли волонтеры, которые доставляли гуманитарные грузы в зону СВО и помогали ухаживать за ранеными бойцами в госпиталях новых регионов.

Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», ректор РязГМУ Роман Калинин рассказал, что рязанцы активно участвовали в предварительном голосовании – в ходе процедуры свои голоса отдали более 30 тысяч человек. По словам Романа Калинина,  на сайт предварительного голосования совершались множественные хакерские атаки, но, несмотря на это, процедура состоялась, ни один бюллетень не потерялся.

В итоге лидерами предварительного партийного голосования в Рязани стали 20 человек по одномандатным округам и столько же – по внутримуниципальным группам. В числе лидеров такие известные единороссы, как Татьяна Панфилова, Андрей Кашаев, Елена Волкова, Роман Худяков, Светлана Ворнакова и другие.

Окончательные списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Рязанскую гордуму, партия утвердит завтра.

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