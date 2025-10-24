Жить среди своих: как проекты «Мармакс» создают атмосферу безопасности и доверия

Жизнь в современном городе традиционно ассоциируется с суетой и шумом. Именно поэтому на рынке все заметнее выражен запрос на тихую и безопасную среду. Решение выглядит очень простым — уход от многоэтажности в пользу приватных кварталов. Сегодня они становятся синонимом комфорта в проекте любого класса.

Осознанный подход

Жители многоэтажных жилых комплексов часто могут быть незнакомы друг с другом. В такой среде обычно не формируется атмосфера добрососедства. Принципиально иная философия заложена в малоэтажных проектах, в которых низкая плотность застройки создает однородную социальную среду для тех, кто ценит тишину и уединение и одновременно оставаться в центре городской жизни.

Восьмиэтажная резиденция «Медный» от девелоперской компании «Мармакс» в Рязани — наглядный пример такого проекта. Комплекс отличает комфортная плотность застройки и приватный двор-сад, где дети смогут гулять самостоятельно, при этом на территории будет доступен бесплатный Wi-Fi для комфортных онлайн-встреч или просмотра фильмов. Дополнит картину собственный сквер перед домом, который будет создан вдоль улицы Пролетарской. Озеленение, брусчатка, площадки для отдыха и занятий спортом создадут комфортную атмосферу в резиденции и на прилегающей территории.

Высокий уровень приватности заложен и в концепции жилого квартала «Дягилев»: здесь двор закрыт для машин и дети могут гулять без присмотра взрослых. Именно с такого безопасного пространства начинается концепция, которую трудно реализовать в многоэтажном жилом комплексе.

«Когда резиденты знают в лицо соседей, а дети играют вместе в одном дворе, возникает ощущение жизни среди своих. Так создаются добрососедские отношения, на основе которых формируется гармоничное и безопасное сообщество», — отмечает Константин Денисов, директор по маркетингу и PR компании «Мармакс».

Разнообразие и гибкость

В «Медном» представлены квартиры от 49,7 до 148,29 кв. м, в «Дягилеве» — от 31 до 102 кв. м. Концепции проектов и планировки позволяют выбирать вариант для любого сценария жизни. Планировки предусматривают гардеробные, ванные комнаты с окном для естественного освещения, а также изолированные мастер-спальни, которые создают «квартиру в квартире». Отдельно можно выделить просторные кухни-гостиные, готовые вместить большую компанию друзей и родственников. А в резиденции «Медный» есть пентхаусы с каминами на последнем этаже для уютных вечеров с близкими.

«Эти проекты направлены на разные целевые аудитории, но в основе их концепций есть схожие принципы: малоэтажность, комфорт и приватность. По сути, это новая урбанистическая культура, которая влияет на все классы жилой недвижимость — относительно небольшое число квартир, продуманные дворы и планировки, детальное благоустройство. Сегодня девелоперу нужно создавать среду, где каждая деталь — от скамейки во дворе до планировки кухни — работает на то, чтобы жизнь человека стала гармоничнее и комфортнее», — поясняет Константин Денисов.

Такими и должны быть жилые кварталы будущего, считает эксперт. Устав от шума и суеты городской жизни, люди интуитивно делают выбор в пользу таких проектов.