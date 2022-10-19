20 октября в Рязани на 10 улицах не будет холодной воды

В четверг, 20 октября, в Рязани массово отключат холодную воду.

С 9 до 13 часов холодного водоснабжения не будет по адресам:

ул. Есенина д. 57 — МБОУ Школа № 43, 59/12, 61/13;

ул. Колхозная д. 1/3 — НО Рязанский ипотечный фонд, 1/3, 2, 3, 4, 5, 2А (Московский политихнический университет);

ул. Маяковского д. 1/7, 10, 11, 2/6, 3, 4 к.1, 4, 5, 8/1, 9;

ул. проезд Машиностроителей д. 10, 2/6, 3, 4, 5, 6 к.1, 7, 8;

ул. Горького д. 1 (Налоговая).

Работы будет проводить электроцех, – сообщает «Водоканал города Рязани».

С 9:30 до 17 часов холодную воду отключат по адресам:

Дзержинского д. 62 к.1, 64, 68/70;

Пушкина д. 38;

Стройкова д. 1/64, 11, 4/62;

Татарская д. 14, 18, 20, 22, 33, 33а, 37;

ЦТП — ул. Дзержинского д.62а.

Техническую воду будут подвозить с 10:30 к дому 22 по улице Татарской.

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