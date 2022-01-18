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Вторник, 18 января, 2022
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20-летнего рязанца отправили в колонию за интимную переписку с 13-летней девочкой

Александр Ильин

В Рязани суд вынес приговор 20-летнему жителю области. Его признали виновным в совершении развратных действий в отношении 13-летней школьницей, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Установлено, что осенью 2020 года молодой человек вёл интимную переписку с несовершеннолетней. Как пояснили правоохранители, тем самым он нарушил «нормальное психическое и нравственное формирование» её личности.

Суд назначил рязанцу наказание в виде лишения свободы на 1 год 4 месяца в исправительной колонии общего режима.

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Следователи отметили, что «развратные действия нередко выступают в качестве “первого шага” к совершению последующих более тяжких сексуальных преступлений».

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