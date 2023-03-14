Вторник, 14 марта, 2023
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19-летний рязанец, выпавший из окна дома на улице Новосёлов, был фанатом GTA

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Image by Freepik

19-летний рязанец, который поздно вечером 11 марта выпал из окна дома № 53 корпус 1 по улице Новосёлов, был поклонником компьютерной игры GTA. Об этом, ссылаясь на знакомых погибшего парня, сообщает Ya62.ru.

Молодой человек рассказал, что познакомился с рязанцем летом, вместе они играли. Затем собеседник портала закончил, его знакомый продолжил играть в режиме 24/7. Также он писал музыку, но бросил из-за игр.

— За пару часов до трагедии мы с ним в голосовом чате общались. Он рассказал, что всё в порядке. Был как обычно. Ничего не предвещало. Голос был трезвым. Наркотиков он не употреблял, — рассказал знакомый.

По его словам, любовных отношений у рязанца также не было.

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