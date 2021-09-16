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17 сентября – праздник иконы Божей Матери «Неопалимая Купина»

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17 сентября – праздник иконы Божей Матери «Неопалимая Купина»

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Православный мир 17 сентября отмечает праздник иконы Божей Матери «Неопалимая Купина». Этот образ – оберег от пожаров, несчастных случаев и покровитель пожарной службы.

Смысл праздника

Сюжет иконы отсылает нас к библейскому сюжету о Моисее. Сам Господь явился ему в виде тернового куста. Куст горел, но не сгорал в огне. Считалось, что это видение – прообраз Богоматери.

Сама икона «Неопалимая Купина» считается одной из самых сложных с точки зрения толкования. Богословы дают ей разные трактовки, по-разному объясняют те или иные элементы. Однако одно ясно точно: Дева Мария изображена на ней рядом с пылающим кустом. Богоматерь собирает вокруг себя небо и землю, все стихии и силы природы. Д

Народные поверья

Неопалимую купину с древних времён считают защитницей от пожаров. Но не только от страшной стихии она способна уберечь человека. Небесная Царица защищает человечество от грехов и пламенных напастей.

Священный образ помогает лечить ожоги и душевные раны.

Своей покровительницей Неопалимую Купину считают те, кто по долгу профессии спасает людей.

Чаще всего образ вешают над входом в жилище. Она не только уберегает дом от беды, но и способна сохранять мир в семье.

Традиции Неопалимой Купины

Православные христиане в этот день обходят свой дом с иконой в руках. Обряд способен уберечь жилище от пожаров, поджогов и удара молнии. В церквях у иконы молятся о помощи в совладании со страстями и грехами.

Кстати, наши предки верили, что огонь, возникший от удара молнии, можно потушить молоком чёрной коровы. От возникшего в грозу пожара могли уберечь чёрные кошка или собака. А если белого голубя бросить в пламя, считалось, что оно погаснет.

Что можно и что нельзя делать в праздник Неопалимой Купины

Как и в любой другой церковный праздник, сегодня стоит посетить храм и поставить  свечку перед образом Неопалимой Купины.

Сегодня ни в коем случае нельзя оставлять огонь без присмотра. В этот день он фактически обретает священные свойства, и если проявить нерасторопность, может случиться беда.

В этот день стоило воздержаться от ругани и брани. Особенно важно не произносить бранных слов возле огня. Считалось, что это самый простой и быстрый способ его осквернить.

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