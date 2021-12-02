12-й сезон рыбатлона пройдет в Рязани с января по сентябрь

По традиции, после Крещенских праздников в Рязани стартует новый сезон рыбатлона. В наступающем году запланировано 7 рыбатлонов — эксклюзивных соревнований, сочетающих в себе рыбалку и бег летом, зимнюю рыбалку и лыжный спорт зимой. Как всегда, никаких взносов за участие не будет, к участию приглашаются абсолютно все желающие!

Командный чемпионат по зимнему рыбатлону намечен на 29 января 2022 года. В команде по правилам – два человека: рыбак и лыжник. Регистрация на январский чемпионат начнется на сайте rybatlon.ru в конце декабря. Тогда же будут сообщено место действия и все подробности. На февраль намечено проведение и традиционного Кубка «Окской Жемчужины», который проводится на территории этого комфортабельного загородного курорта на озере Жидень.

Cтарт длинного поплавочного сезона в Рязани запланирован на 21 мая. Завершит сезон осенью, как всегда, спиннинговый чемпионат. Организаторы соревнований приглашают к сотрудничеству в этом необычном спорте заинтересованных партнеров. Обращаться за информацией можно на почту [email protected]

Реклама

Информационное агентство «7 новостей» выступает генеральным интернет-партнером рыбатлона уж много лет.

Предварительное расписание сезона рыбатлона-2022:

29 января – командный чемпионат по зимнему рыбатлону

26 февраля – Кубок «Окской Жемчужины» по зимнему рыбатлону

21 мая – 1-й поплавочный этап

18 июня – 2-й поплавочный этап

16 июля – 3-й поплавочный этап

27 августа – 4-й поплавочный этап