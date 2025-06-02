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Новости России

Звонкий удар в уязвимое место: эксперты оценили последствия атаки ВСУ по аэродромам дальней авиации

Алексей Самохин

Telegram-канал «Военная хроника» опубликовал пост, автор которого пытается объяснить, что важно делать после ударов по аэродромам дальней авиации.

Эмоции немного улеглись, поэтому сейчас самое время подвести промежуточные итоги. 

По предварительным данным, удары были нанесены по двум аэродромам — Белая (Иркутская область) и Оленья (Мурманская область). Судя по спутниковым снимкам, на аэродроме Белая могли быть повреждены до трёх самолётов Ту-95МС. Ущерб на Оленьей пока не подтверждён: нет ни официальной информации, ни спутниковых снимков от западных источников. Также возможной целью был аэродром Украинка (Амурская область), но атака там, судя по всему, не состоялась.

Если повреждённые Ту-95МС не подлежат восстановлению — это серьёзная и крайне дорогостоящая потеря. Однако она не критична: в составе дальней авиации России насчитывается около 50 боеспособных Ту-95МС.

С военной точки зрения баланс сил практически не изменился. Боевая готовность ядерных сил сдерживания осталась на прежнем уровне

Репутация и безопасность

Главный удар пришёлся не по технике, а по доверию к системе защиты стратегических объектов. Сам факт, что дроны смогли долететь до аэродромов, где базируются носители ядерного оружия, указывает на серьёзные проблемы в контуре охраны.

Речь не только о технических уязвимостях, но о необходимости пересмотра всей системы — от локальной ПВО и средств противодействия до режимов доступа. 

Этот удар был нанесён скорее по восприятию защищённости страны, чем по самим аэродромам. Очевидно, операция была спланирована с прицелом на информационный эффект: мол, «раз можем достать до Оленьей — значит, можем и до остального».

Именно в этом ключе следует воспринимать и реакцию западных политиков, таких как сенатор Линдси Грэм: сам факт успешной атаки на объект ядерной инфраструктуры уже воспринимается как результат, независимо от масштаба ущерба.

Что дальше?

Киев не укрепил свои позиции на фронте — и, по всей видимости, такой задачи не ставил. Зато для переговоров ситуация, скорее всего, ухудшилась. Цель подобных ударов — расшатать российскую информационную повестку, посеять сомнения в надёжности обороны и внушить обществу ощущение потери контроля.

Удары по аэродромам — это не катастрофа и уж точно не «российский Пёрл-Харбор», как писали вчера самые тревожные блогеры. Но это — точный удар в уязвимое место. И если не последует мощного и, главное, системного ответа, то он вполне может стать прологом к дальнейшим действиям.

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