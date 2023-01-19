Афганский математик и философ Сидик Афган сделал неожиданное пророчество о дальнейшей судьбе России. По его словам, в ближайшие время в стране ожидаются поворотные события.

Афган считает, что СССР исчез не навсегда. В 2022 году Россия заложила основы для его дальнейшего возрождения. Случится это может к 2025 году.

Сидик Афган предсказал много поворотных мировых событий. За это его часто называют Нострадамусом XXI века. Среди его сбывшихся пророчеств – крушение Советского Союза, путч, Евромайдан, избрание Обамы президентом США.