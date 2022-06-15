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Четверг, 16 июня, 2022

Журналисты обнаружили «личную улицу» мэра Парахина в Орле

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Журналисты обнаружили «личную улицу» мэра Парахина в Орле

Фото: vk.com/parakhin_yuri

Издание «Совершенно секретно» опубликовало расследование о «личной улице» мэра Орла Юрия Парахина.

Речь идет об улице Никольская в деревне Кондырева Орловского муниципального округа.

Как утверждают журналисты, за последние десять лет на ней построили ни одного дома, кроме особняка Парахина. При этом, как сообщается, соседние земельные участки принадлежат друзьям и деловым партнерам мэра.

Автор расследования также отметили, что на Никольской появились освещение и асфальтированная дорога, на строительство которой не было выдано разрешения.

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