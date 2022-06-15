Журналисты обнаружили «личную улицу» мэра Парахина в Орле

Издание «Совершенно секретно» опубликовало расследование о «личной улице» мэра Орла Юрия Парахина.

Речь идет об улице Никольская в деревне Кондырева Орловского муниципального округа.

Как утверждают журналисты, за последние десять лет на ней построили ни одного дома, кроме особняка Парахина. При этом, как сообщается, соседние земельные участки принадлежат друзьям и деловым партнерам мэра.

Автор расследования также отметили, что на Никольской появились освещение и асфальтированная дорога, на строительство которой не было выдано разрешения.