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Фото: Топор. Новости Рязани.
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Жёсткая авария произошла на Первомайском проспекте в Рязани

Алексей Самохин

Поздно вечером в понедельник, 9 июня, на Первомайском проспекте в Рязани произошло серьёзное ДТП. Информация об инциденте появилась в социальных сетях. 

Судя по сообщениям, на перекрёстке с улицей Вокзальной на повороте к вокзалу Рязань-2 столкнулись легковые автомобили. По словам очевидцев, вероятно, кто-то проехал на красный сигнал светофора. 

На месте происшествия замечены несколько полицейских автомобилей, пожарные. Сообщается, что одного мужчину увезли на машине реанимации. 

Подробности случившегося неизвестны, официальная информация уточняется.

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