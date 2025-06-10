Жёсткая авария произошла на Первомайском проспекте в Рязани

Поздно вечером в понедельник, 9 июня, на Первомайском проспекте в Рязани произошло серьёзное ДТП. Информация об инциденте появилась в социальных сетях.
Судя по сообщениям, на перекрёстке с улицей Вокзальной на повороте к вокзалу Рязань-2 столкнулись легковые автомобили. По словам очевидцев, вероятно, кто-то проехал на красный сигнал светофора.
На месте происшествия замечены несколько полицейских автомобилей, пожарные. Сообщается, что одного мужчину увезли на машине реанимации.
Подробности случившегося неизвестны, официальная информация уточняется.
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