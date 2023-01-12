Жительница Шебекино записала видеообращение к Путину из-за обстрелов ВСУ

Женщина из Шебекино записала видеообращение к президенту Владимиру Путину из-за постоянных обстрелов населенного пункта, написал портал «Бел.Ру».

Автор ролика попросила главу государства помочь горожанам в сложившейся ситуации. По ее словам, людям страшно, а уехать из Шебекино в другие области могут не все из-за финансовых трудностей.

«Там вынуждены снимать квартиры, а они стоят больше месячной зарплаты. За что мы должны кормить своих детей, одевать, обувать? Сколько мы можем мучиться?» — спросила белгородка.

При этом она отметила, что после обстрелов в Шебекино ремонтируют дома и вставляют окна.