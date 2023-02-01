Жителя Шиловского района и двух рязанцев будут судить за кражу, покушение на кражу и разбой

Двух безработных рязанцев 35 и 24 лет и 17-летнего жителя Шиловского района будут судить за преступления против собственности. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

Железнодорожный МСО Рязани СУ СКР по региону завершил расследование уголовного дела в отношении трёх подозреваемых.

Как выяснили следователи, весной 2022 года обвиняемые похитили чугунные радиаторы отопления, автомобильный аккумулятор и мобильный телефон. Кроме того, они пытались похитить легковой автомобиль. Действовали они самостоятельно или группой по предварительному сговору.

Преступления злоумышленники совершали как против посторонних людей, так и против собственных родственников. Некоторые преступления совершались под воздействием спиртного.

Следствие собрало достаточно доказательств и направило уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд.