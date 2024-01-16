Жителя Касимова арестовали после попытки убийства знакомого

Жителя Касимова 1966 года рождения подозревают в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

12 января в Касимове между двумя мужчинами произошел конфликт, оба находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает СУ СК России по Рязанской области. Подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом в шею, туловище и руки. Конфликт смог остановить свидетель. Потерпевшего госпитализировали, сейчас ему оказывается медпомощь.

Подозреваемого в покушении на убийство задержали и заключили под стражу. Следователи проводят сбор доказательств.